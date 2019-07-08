Пекин, , 20:08 — REGNUM

В Китае продолжается реализация запущенной в 2015 году учебной программы по каллиграфии для учителей начальных и средних школ. В настоящий момент в её рамках соответствующую подготовку прошли уже 5,5 тысяч педагогов, сообщает 8 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, приведенную на церемонии открытия очередного раунда этой программы.

Программа была разработана совместными усилиями министерства образования КНР и Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства. Объявлено, что общие количество подготовленных специалистов составит около 7 тысяч человек.

Целью программы является повышение качества школьного преподавания каллиграфии для популяризации и передачи по наследству традиционной китайской культуры письменности. Председатель ассоциации Су Шишу подчеркнул, что в ходе обучения основное внимание уделяется формированию навыков и культуры китайской каллиграфии.