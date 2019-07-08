Москва, , 20:07 — REGNUM

В Москве на 81-м году ушел из жизни актер, режиссёр и сценарист Владимир Златоустовский. Об этом 8 июля 2019 года сообщил сайт Союза кинематографистов России.

О причинах смерти кинематографиста не сообщается. Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве, он закончил Театральное училище им. Б. Щукина в 1960 году. Впервые в кино он снялся в 1960 году («Прыжок на заре»), а его режиссёрский дебют состоялся в 1976 году («Колыбельная для мужчин»).

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Владимир Златоустовский работал в Центральном детском театре, в творческом объединении «Экран», а также на Киностудии имени Горького. Зрители знают его как автора и исполнителя песен в кинофильмах, в частности, он исполнил песню «От героев былых времен» в популярной картине «Офицеры».

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