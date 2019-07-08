Липецк, , 18:08 — REGNUM

В Липецкой области 8 июля прошёл региональный фестиваль-конкурс семейного творчества «Во имя любви и верности». Как сообщила пресс-служба областной администрации, в конкурсе приняли участие семейные коллективы из Ельца, Лебедяни, Добровского, Лев-Толстовского, Измалковского, Добринского, Становлянского, Долгоруковского, Грязинского и Лебедянского районов.

Фестиваль-конкурс проходил в Центре культуры, народного творчества и кино. Конкурсанты боролись за звания победителей в двух номинациях: «Семейные художественные коллективы» и «Семья-мастер». Лауреатами фестиваля в первой номинации стал семейный ансамбль Селеменевых из Ельца, во второй — семейный коллектив Астаховых «Неиссякаемый родник» из Становлянского района. За участие в конкурсе лауреаты и дипломанты получили ценные подарки.

«Подобные праздники семейного творчества позволяют не только раскрывать таланты, но и дают возможность передавать традиции из поколения в поколение. Именно семья делает жизнь человека эмоционально и духовно наполненной», — считает врио главы региона Игорь Артамонов.