Москва, , 17:53 — REGNUM

Советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Владимир Златоустовский скончался 8 июля на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Союз кинематографистов, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича! Владимир Борисович навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в сообщении.

Владимир Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве, окончил Театральное училище имени Щукина и режиссёрские курсы при Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Работал в Центральном детском театре в Москве (ныне Российский академический молодёжный театр), в ТО «Экран» под руководством Элема Климова, на Киностудии имени Горького.

В 1970-е — 1980-е годы Златоустовский был режиссёром многих сюжетов киножурнала «Ералаш», был вторым режиссёром у Владимира Рогова в фильме «Офицеры» и исполнил в этом фильме песню «Вечный огонь».

Златоустовский также снял картины «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат», «Альфонс» и другие. В 2000-е годы выступил режиссером нескольких сезонов популярного сериала «Возвращение Мухтара».