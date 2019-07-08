Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM

В Нижнем Новгороде начали реставрировать одну из двух находящихся в регионе строгановских церквей — церковь Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке. Работы на объекте культурного наследия федерального значения проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Всего в России сейчас насчитывается лишь шесть построенных в стиле строгановского барокко памятников культового зодчества.

До настоящего момента на левой части фасада воссозданы элементы из белого камня с резьбой, нанесена штукатурка, повторяющая поверхность кладки из красного кирпича, отремонтирован цоколь. До конца года будут продолжаться фасадные работы, также планируется поменять черепицу на глиняную — именно такой она была в конце XVII века.

Для воссоздания полностью утраченных фрагментов памятника создаётся слепок с наиболее сохранившихся аналогичных частей декора и 3D модель, на основании которых уже происходит резьба по камню.

«Наиболее сохранившимися являются элементы декора, которые были выполнены из бетона при реставрации в советское время, под руководством группы Агафонова. Сегодня мы воссоздаем их из материалов, которые использовались при строительстве храма в конце XVII века», — отметил помощник настоятеля храма по строительству Сергей Голубев.

Исполняющий обязанности начальника управления охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров подчеркнул, что сегодня эту церковь незаслуженно обходят туристы. Между тем, она относится к жемчужинам культового зодчества, но как будто остается в тени более крупной и величественной Рождественской церкви.

«Очень хорошо, что накануне 800-летия Нижнего Новгорода фасад этого уникального объекта культурного наследия будет обновлен… Реставрация должна показать ценность, уникальность и красоту церкви», — считает Петров.

Напомним, в рамках подготовки к 800-летнему юбилею в Нижегородской области планируется восстановить более 70 объектов культурного наследия.

ИА REGNUM напоминает, строгановское барокко — архитектурный стиль конца XVII — начала XVIII в, свойственный объектам, возведенным по заказу промышленника Григория Строганова (1656—1715).

Смоленская церковь построена в честь Смоленской иконы Божией Матери. Возведение храма началось в 1680 году. Освящение главного престола в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы состоялось 25 июля 1697 года.

Помещение церкви невелико, поскольку оно было рассчитано на семью купца Строганова и людей, живших в усадьбе графа. В архитектуре этой церкви своеобразно применен ордер и резной орнамент в духе западноевропейского барокко, что коренным образом отличало ее от храмов середины XVII века. Высокий зал церкви перекрыт сомкнутым сводом, поднимающимся к центральной световой главе. Столбов, характерных для русских храмов, внутри церкви нет, что позволило строителям увеличить объем здания. Пространство храма зрительно расширялось за счет света, льющегося из больших окон, расположенных в два яруса. В простенках между окнами, в два яруса поставлены колонны коринфского ордера. Все четыре стороны главного объема завершаются фигурными фронтонами, над которыми высятся пять глав.

В 1930 году церковь была закрыта, позднее было принято решение ее взорвать. Однако по настоянию сотрудников Горьковского краевого музея здание сохранили. До начала 1990-х годов церковь использовали как музейный склад. В 1993 году храм был передан Нижегородской епархии.