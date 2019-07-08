Остров, Псковская область, , 17:18 — REGNUM

В Псковской области начались съемки фильма о рок-музыканте Викторе Цое. Имена актёров, принимающих участие в съемках, показали на фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте актрисы Марьяны Спивак 8 июля.

В будущем фильме режиссера Алексея Учителя «47» снимутся Евгений Цыганов (в роли легендарного исполнителя Виктора Цоя) и Паулина Андреева (в роли второй жены музыканта Натальи Разлоговой), а также Игорь Верник, Марьяна Спивак, Илья Дель и другие. Фильм будет снят студией «Рок» при сотрудничестве с Фондом Кино.

В фильме расскажут о событиях лета 1990 года. Учитель ранее отмечал, что лично знал певца и очень уважал его. На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте Марьяны Спивак, изображен диск, расписанный именами съемочной группы и актеров будущего проекта.

https://www.instagram.com/p/BzohfDqn-rD/

В декабре 2018 года стало известно, что Алексей Учитель («Последний герой», «Матильда») снимет фильмы о жизни двух известных музыкантов — Дмитрия Шестаковича и Виктора Цоя. Режиссер хотел выяснить причины популярности рок-певца и основателя культовой отечественной группы «Кино».

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