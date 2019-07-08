Лос-Анджелес, США, , 17:07 — REGNUM

Мировая премьера аниме «Кэрол и Вторник» состоится на потоковой платформе Netflix 30 августа. Об этом представители сервиса заявили во время выступления на выставке Anime Expo в Лос-Анджелесе, сообщил портал ComicBook 7 июля.

Сериал, ранее выпущенный только на территории Японии, теперь смогут увидеть во всем мире. Сериал покажут сразу двумя сезонами, причем второй сезон из 24 эпизодов шоу еще не показывали у себя на родине. Аниме рассказывает о будущем человечества на Марсе, когда искусственный интеллект производит большую часть произведений искусства, а людям остается только потреблять созданный машинами контент. В это время встречаются две молодые девушки, Кэрол и Вторник, объединенные любовью к музыке и желанием показать миру свое творчество.

Режиссером сериала выступает Синъитиро Ватанаби («Самурай Чамплу»). Анонс премьеры также был размещен в официальном аккаунте одного из подразделений Netflix.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1147679321990955008

Ранее на выставке Anime Expo представители Netflix также рассказали об экранизации комикса Томаса Лешона «Пушечные ядра». Сериал будет запущен на платформе 15 августа 2019 года.

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