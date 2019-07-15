Елена Соковенина, 15 июля 2019, 10:47 — REGNUM
Мир огромен и сложен. Иной раз он кажется непостижимым. Представляете, как когда-то были потрясены люди, узнавшие, сколько места в нашей жизни занимают не только шумящие леса, но и плесневые грибки? А история с обезьяньим предком? До сих пор кое-кто с обидой отвергает эту теорию. Или вот: как описать культуру какой-нибудь страны и при этом не задеть (ох уж эта толерантность) чьи-нибудь чувства. Ещё важнее другой вопрос: как вообще понять это многообразие культур?
А ещё — не надо недооценивать красоту. Она спасёт мир.
Мы в этом уверены. В доказательство представляем несколько книг — важных, полезных и красивых.
Аннабель Кремер. Франсуа Олислеже. Дарвин. Революция
Чарльз Дарвин не только создал теорию эволюции, возмущая мир теорией об обезьяньем предке человека. Что только он ни изучал: геолог, зоолог, ботаник, психолог, антрополог, эколог… Среди его книг есть, например, такая: «Воспоминания о развитии моего ума и характера». Кажется, Дарвин изучал, исследовал, препарировал все проявления жизни, до каких дотягивался. В конце концов, исследователь даже признавался сам себе, что ощущает, что его ум стал машиной по препарированию явлений, что он разучился чувствовать музыку, живопись, литературу…
В небольшой книге, где между строк прочитывается множество приключений, не просто хронология жизни Дарвина: здесь эволюция его мысли. А вместе с ней — переворот в естественных науках. Начало логической цепочки просто и гениально: что лежит в основе разнообразия форм жизни?
Да, это была настоящая революция.
Ну, а ещё это история характера, изучение способа мыслить и жить. Такой modus vivendi — способ существования. И даже если вы — взрослый и читали «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль», не постесняйтесь прочесть эту книгу вместе с ребёнком.
10+
Белая ворона.
Флоранс Пино, Жюльен Билодо. Луи Пастер. Ученый-детектив
Создатель научных основ вакцинации умрёт в 72 года. Но знаменитым успеет стать всего за два десятилетия. Как и Дарвин, основоположник микробиологии сильно возмутит общество: волны возмущения не стихают до сих пор. Однако эта история не ограничивается темой прививок. Исследования дрожжевых бактерий и молочнокислых грибков действительно очень похожи на детективные расследования. Тут и процесс пастеризации, помогающий избежать порчи продуктов, и долгий путь к изобретению вакцин от оспы и холеры, и самое главное — Пастер опроверг теорию о зарождении жизни из неживой материи!
Люди очень не любят, когда им не дают думать и действовать по привычке. Те, кто это делает, автоматически становятся подозреваемыми во всех смертных грехах. Как можно оказаться правым перед возражениями большинства?
Что ж, перед нами расследование, в котором судьёй стала сама жизнь — бесстрастно и беспристрастно.
10+
Белая ворона
Марк Мартин. Много
Австралиец, уже успевший завоевать славу самого именитого молодого иллюстратора в мире, может быть, и не совершал кругосветного путешествия. Это как посмотреть — художники, знаете ли, умеют… Но он сумел придумать гениально простой способ рассказать о культуре разных стран: «много»!
Например, в Алис-Спрингс и окрестностях (это в Австралии) много не только кенгуру и какаду, но и яиц, пыли, длинных прямых дорог и ветротурбин, колючей травы спинифекса и удивительных гранитных валунов карлу-карлу (они же шары дьявола). Ах да: и опалов. Это край безбрежных лазурных небес и обширных пустынь! И… здесь правда всего много.
А вот Тайвань. Здесь много небоскрёбов, рынков, паромов, красно-бело-синих сумок, известных как баул, кондиционеров и вывесок.
Или Улан-Батор: чего много здесь? Изображений Чингисхана, юрт-гэров, переносных жилищ многих монголов, фургонов и двугорбых верблюдов!
В далёкой российской столице, как считает автор, много babushka, памятников, церквей и гостиниц, полицейских, бродячих собак, матрёшек и миллиардеров.
И тут становится ясно: без чувства юмора эту книгу не понять. Мы (почему-то) привыкли, что либо красиво, либо смешно. А ведь это сочетание встречается МНОГОкратно. Куда чаще, чем мы замечаем. Что до чувства юмора, то оно просто необходимо, чтобы понять множество самых разных культур.
Так непохожих на нашу.
6+
Самокат
Марк Мартин. Лес
Если «Много» — большой иллюстрированный гид по культурам мира, то «Лес» — только что вышедшая новинка — история лаконичная. В чём же её ценность? Тут хочется сказать «во-первых, это красиво». И в самом деле, тончайшая работа с акварелью — что может быть лучше для воспитания у ребёнка хорошего вкуса? Покой и умиротворение, печаль и возрождающаяся надежда — примерно так можно описать чувства, которые охватывают при чтении этой книги.
Философски глубокую историю о жизни и смерти, о природе и человеке словно бы рассказывает сам лес — негромко и проникновенно до глубины души.
3+
Самокат
Евгения Гюнтер. Папа, мама, я — звериная семья
Семья — это святое. Даже крокодил начинает петь серенады, когда хочет понравиться крокодилице. Самка сама выбирает, кто ей особенно мил — тот, у кого самая свирепая морда, или тот, кто громче рычит. А уж какие крокодилы нежные и трогательные родители — слезу вышибает. Вытрем слезы, впереди много интересного. Вот, например, водомерки никогда не повышают друг на друга голос — даже ругаются молча. Впрочем, вся остальная коммуникация тоже проходит в безмолвии. Зато жестикулируют они много — чтобы создать необходимые для общения колебания воды. Сурикаты существуют большим сообществом — один за всех и все за одного! Правда, право иметь детенышей их самкам еще нужно заслужить. Иначе придется самой стать королевой и создавать собственное сообщество. В одиночку не выжить — съедят. И да, всё верно: у сурикатов именно самка — глава семьи.
Маленьких енотов воспитывает одна мама. Правда, разновозрастные дети не только няньки друг другу, но и отменные жулики — так и норовят стянуть, что плохо лежит. Мама учит их мыть еду перед тем, как съесть, лазать вниз головой по деревьям — ну, и воровать так, чтобы не поймали.
А вот журавли — те романтичны до умиления. Пару образуют на всю жизнь, а знаменитые журавлиные танцы — совсем не только в брачный период. Так они самовыражаются.
И это вы еще не знаете о семье глубоководного удильщика, шекспировских страстях скорпионов и прагматичных отношениях пауков. И о куликах плавунчиках, эти птицы — знаменитые взломщики стереотипов. О чем, собственно, и книга.
6+
Пешком в историю
Читайте ранее в этом сюжете: Чудеса и сокровища: Книжные миры, в которых хочется поселиться