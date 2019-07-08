Уфа, , 15:58 — REGNUM

В Башкирии 16 выпускников школ остались без аттестатов о среднем образовании и лишились возможности поступить в вуз в этом году в связи с попыткой фальсификации результатов ЕГЭ (единого государственного экзамена) на одном из пунктов сдачи в Балтачевском районе. Вопрос поднял на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров. По его словам, была попытка создать неравные условия для участников экзамена.

Хабиров уточнил, что теперь эти школьники смогут сдать ЕГЭ только в сентябре.

«Насколько я помню, в прошлом году у нас в республике не сдали ЕГЭ 24 выпускника, в этом — 16 человек. Не знаю, о чем думали их родители, если они в этом деле были задействованы», — цитирует Хабирова «Реальное время».

При этом он отметил, что республика считается респектабельной, а башкирские выпускники пользуются авторитетом, теперь же регион «прогремит» на всю страну, а на всех добросовестных учащихся Башкирии эта история «накладывает пятно».

По факту данного инцидента Хабиров предложил создать специальную комиссию. Главе Балтачевского района Ильгизу Субушеву поручено «не церемониться» с теми должностными лицами, кто к этой ситуации причастен.

«С этими людьми надо, не задумываясь, прощаться, раз у них хватает дурости такое совершать. У нас нужны монтажники, грузчики, вот пусть идут туда и работают. Если выясниться, что в данной фальсификации участвовали ваши коллеги по администрации, тогда надо будет рассмотреть вопрос на предмет уголовного преступления», — заключил Хабиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Башкирии ЕГЭ сдавали 19 787 школьников. Причем для повышения степени прозрачности и объективности проведения экзаменов в республике была разработана «дорожная карта», в соответствии с которой число региональных общественных наблюдателей увеличилось с 43 до 100 человек, муниципальных — с 1,5 тыс. до 1,7 тыс. человек, а количество ситуационных центров Обрнадзора региона выросло с четырех до шести. Отчитываясь о сдаче ЕГЭ в республике, и.о. министра образования Айбулат Хажин говорил Хабирову на совещании, что экзамен проведен на высоком организационном уровне: утечек экзаменационных материалов не было, попытки отдельных участников нарушить порядок проведения итоговой аттестации своевременно пресекались.