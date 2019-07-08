Москва, , 15:30 — REGNUM

Певица Диана Арбенина с рок-группой «Ночные снайперы» выпустила одиннадцатый музыкальный альбом «Невыносимая легкость бытия». Презентация альбома состоится в Москве 8 июля, сообщает официальный портал группы.

Новый альбом собран из 12 треков, записанных и выпущенных в течение двух лет эстрадной деятельности группы. Песни являются, по утверждению официального портала «Ночных снайперов», своеобразным итогом юбилейного концертного тура в честь 25-летия российской рок-группы. В трек-листе альбома также присутствует живая запись с выступления группы в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский» 4 ноября 2018 года.

Название альбома — отсылка к одноименному роману чешско-французского писателя Милана Кундеры. Среди особенностей романа представители группы отмечают простоту и лаконичность сюжета, помогающие описать сложное простыми словами и заставить задуматься о конечности существования нас на земле.

Сама Диана Арбенина, выпустившая альбом в канун своего дня рождения, отмечает, что на этот раз ее музыка призывает людей задуматься о своем месте в человеческом мире. Презентация альбома состоится 8 июля на концерте в Москве.

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