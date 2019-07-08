Тамбов, , 14:11 — REGNUM

Итоги сдачи Единого государственного экзамена в Тамбовской области обсудили на еженедельном совещании у главы администрации области Александра Никитина. Губернатор высоко оценил подготовку, проведение и результаты ЕГЭ в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Неделю назад в области, как и в стране в целом, завершился основной период проведения единого госэкзамена. В нем приняли участие 4030 человек, в том числе 3810 выпускников текущего года. В регионе было открыто 22 пункта проведения экзаменов.

Начальник регионального управления образования и науки Татьяна Котельникова отметила, что в целом тамбовские выпускники школ успешно сдали единый государственный экзамен. В регионе ЕГЭ прошел без технологических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов в интернет. А на федеральном уровне отметили позитивные практики проведения экзаменов на Тамбовщине.

Глава управления образования и науки Татьяна Котельникова. «Результаты ЕГЭ этого года в Тамбовской области стабильны и чуть выше, чем результаты в среднем по России».

В частности, в этом году все ребята справились с экзаменом по русскому языку. При этом 1192 человека (31,1%) набрали более 81 балла. Из них 16 человек показали максимальный результат (100 баллов).

В 2019 году выпускники впервые должны были определиться, какой уровень экзамена по математике будут сдавать, — базовый или профильный. В итоге только восемь человек не сдали экзамен по математике базового уровня, один выпускник — профильного. В прошлом году минимальный порог по математике не смогли преодолеть соответственно 20 и два выпуска. При этом уровень математической подготовки обучающихся заметно повысился. В этом году 81 балл и выше набрали 175 ребят, что втрое лучше прошлогодних показателей. Восемь человек получили максимальные 100 баллов. В прошлом году этой планки не удалось достичь никому.

Выше прошлогодних оказались и результаты экзаменов по предметам по выбору. По словам Татьяны Котельниковой, уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог. А средний балл увеличился по химии, физике, литературе, истории, английскому и немецкому языкам.

53 выпускника получили 100 баллов. Из них шестеро сразу по двум предметам: два учащихся лицея №6 города Тамбова, по одному — лицея №21, Центра образования №13, школы №33, политехнического лицея-интерната ТГТУ.

«Специалисты управления образования и науки области совместно с независимыми экспертами перепроверили высокобалльные работы, в том числе и стобалльные. Все результаты выпускников подтвердились», — подчеркнула Татьяна Котельникова.

438 выпускников, успешно завершивших обучение и набравших на ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) более 70 баллов, получили аттестат с отличием, награждены медалью «За особые успехи в учении».

Губернатор Александр Никитин высоко оценил подготовку, проведение и результаты ЕГЭ в регионе.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин «Особенно важно, что экзамен прошел в штатном режиме, без происшествий. И хорошие результаты выпускников свидетельствует об отличной работе, которую проводят все ответственные ведомства и, в первую очередь, управление образования и науки региона».

Глава регионе поинтересовался, планируют ли ребята, набравшие сто баллов, получать дальнейшее образование в регионе. Как выяснилось, есть такие. Несколько человек уже подали оригиналы документов в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина и Тамбовский государственный технический университет. И это несмотря на то, что перед ними были открыты двери лучших столичных вузов. Такой выбор свидетельствует о повышении престижа тамбовского образования, говорят региональные власти.