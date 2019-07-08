Торонто, Канада, , 15:10 — REGNUM

Шоураннером третьего сезона сериала «Американские боги» выступит Чарльз Эгли («Щит», «Декстер»). Подробности съемок третьего сезона шоу раскрыл портал HN Entertainment.

Съемки нового сезона сериала начнутся в Торонто (Канада) 30 сентября 2019 года. Завершиться они должны будут спустя полгода — 6 марта 2020 года. В качестве шоураннера для работы над проектом наняли сценариста Чарльза Эгли: на его счету несколько международных премий, включая «Эмми» и BAFTA.

Сериал «Американские боги» был снят по мотивам одноименного фэнтези-романа писателя Нила Геймана. Сюжет рассказывает о человеке по имени Тень (Рики Уиттл), который знакомится с загадочным Мистером Средой (Иэн Макшейн). Вместе мужчины оказываются вплетены в противоборство неких Новых и Старых Богов.

Первый сезон шоу вышел в апреле 2017 года и был номинирован на две премии «Эмми». После 15 выпущенных эпизодов весной 2019 года сериал продлили на 3 сезон. Даты его выпуска пока не объявлены. Производством шоу занимается компания FremantleMedia по заказу кабельного телеканала Starz.

Ранее потоковая платформа Netflix объявила о работе над сериалом «Песочный человек» по мотивам культовой серии комиксов Нила Геймана: проект должен стать одним из самых затратных для студии DC Entertainment, дочерней компании Warner Bros.

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