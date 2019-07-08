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Российские аниматоры выпустили свою версию заставки мультсериала «Симпсоны». Ролик под названием «Симпсоны. Артхаусная русская версия» был опубликован 7 июля на YouTube-канале Lazy Square.

Авторы видео пофантазировали на ему того, что было бы, если бы действие известного мультсериала проходило бы в одном из депрессивных регионов России. На момент написания этой новости ролик посмотрели более 373 тыс. пользователей.

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Напомним, в мае 2019 года сеть магазинов IKEA в ОАЭ выложила в сеть фотографии гостиных комнат, выполненных в стилистике сериалов «Симпсоны», «Очень странные дела» и «Друзья». Серия проектов получила название IKEA Real Life.

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