Лос-Анджелес, США, , 12:04 — REGNUM

Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома». Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.

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Он рассказал, что продюсеры давно хотели столкнуть Человека-паука в исполнении Тома Холланда с другими персонажами киновселенной Marvel, в частности, с главным редактором вымышленной газеты «Дейли Бьюгл» Джеем Джоном Джеймсоном, который и появился в сцене после титров.

Однако они чувствовали, что не следует вставлять подобный эпизод в фильм «Человек-паук: Возвращение домой», а вот в продолжении он был бы вполне уместным, тем более, что персонажи в одной из сцен обсуждают проблему сегодняшних больших СМИ.

Файги добавил: создатели картины решили взять на эту роль Джонатана Кимбла Симмонса в том числе потому, что он является весьма разносторонним актером. Продюсер отметил, что это новый Джей Джон Джеймсон в новом киномире Marvel, которого играет тот же актер.

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Напомним, картина «Человек-паук: Вдали от дома» вышла в мировой кинопрокат 4 июля 2019 года. Сумма её общемировых сборов уже составила больше $580 млн.

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