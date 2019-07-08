Лондон, , 12:22 — REGNUM

Певцу Стиву Уандеру предстоит операция на почке в сентябре 2019 года. Об этом, как передает агентство CNN, сообщил сам артист во время своего концерта в Лондоне в субботу, 6 июля.

«Итак, что произойдет, так это то, что мне сделают операцию, мне пересадят почку в сентябре этого года. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. У меня есть донор, все хорошо, — сказал Уандер. — Я хочу, чтобы вы знали: я пришел сюда, чтобы отдать вам свою любовь и поблагодарить вас за вашу любовь. Не слушайте никаких сплетен ни о чем, я сказал вам, что случилось. У меня все в порядке».

Американская газета Detroit Free Press сообщила, что Уандер борется с «серьезной, но поддающейся лечению болезнью».

Напомним, Уандер научился играть на фортепиано, барабанах и губной гармошке в возрасте 9 лет и подписал контракт с американской звукозаписывающей компанией Motown в 1961 году. Стив Уандер — 25-кратный лауреат премии «Грэмми», один из основоположников современного соула.