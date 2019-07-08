Токио, , 12:06 — REGNUM

Полнометражный фильм по аниме «Моя Геройская Академия» выйдет в декабре 2019 года. Картина может стать сюжетным финалом популярного сериала, сообщает портал Comicbook 8 июля.

Фильм будет называться My Hero Academia: Heroes Rising (Моя Геройская Академия: Восход Героев»), а его релиз запланирован на декабрь 2019 года в Японии. Примерная дата релиза в других странах пока не сообщается. Создатель оригинальной манги Кохей Хорикоши назвал фильм «финальной главой» всего аниме-сериала.

По заявлению Хорикоши, в «Восходе Героев» он планирует использовать наработки для финальной главы манги. Таким образом, картина завершит сюжет сериала. Тем не менее, Хорикоши на уточнил, станет ли «Восход Героев» последним фильмом франшизы «Моя Геройская Академия», и следует ли фанатам ожидать картин-спинофов.

«Моя Геройская Академия» — это популярная манга, выходящая с 2014 года. Сюжет комикса рассказывает о мире, в котором большинство людей обрело сверхъестественные способности. Главный герой проекта Мидория Идзуку — один из немногих обычных людей, мечтающий стать настоящим супергероем. Исполнить свою мечту Мидории помогает встреча со Всемогущим, самым сильным героем планеты.