Лос-Анджелес, США, , 12:04 — REGNUM

Аниме-адаптация комикса «Пушечные ядра» выйдет на потоковой платформе Netflix 15 августа. Об этом представители платформы рассказали во время выступления на выставке Anime Expo в Лос-Анджелесе 7 июля.

Сюжет нового аниме-сериала расскажет о дружелюбном дроиде Сэме, который в компании причудливого робота и опасного беглеца-преступника отправляется на поиски своего пропавшего близкого друга. Оригинальный комикс был опубликован впервые в 2005 году, автором проекта стал продюсер и комиксист Томас Лешон. Графический роман был написан им в соавторстве с Джейсоном Торресом.

Он обратился к публике в видеосообщении, опубликованном в официальном аккаунте одного из подразделений Netflix. Лешон сообщил, что рад экранизировать историю, к которой приложил руку, и добавил, что премьера аниме состоится 15 августа.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1147976837374435328

Аниме «Пушечные ядра» (Cannon Busters) готовилось к экранизации с 2014 года, когда Томас Лешон опубликовал проект на краундфандинговой платформе Kickstarter. В 2017 году Netflix объявил о выпуске сериала, однако позже премьеру перенесли на 2018 год. Теперь конечная дата премьеры определена окончательно.

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