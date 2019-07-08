Москва, , 11:18 — REGNUM

Российский певец Григорий Лепс и известный актер из США Стивен Сигал запишут совместную песню для предстоящего фестиваля «Жара». Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BzixSxSo3H5/

Лепс опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Сигалом. Стоит отметить, что на певце была надета толстовка с надписью «Arbenina team». В комментарии к фото он назвал голливудского актера «другом». К сожалению, исполнитель не сообщил никаких подробностей о будущем треке.

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Напомним, музыкальный фестиваль «Жара» пройдет в Баку с 25 по 28 июля 2019 года. Григорий Лепс выступит в качестве одного из организаторов кинофорума.

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