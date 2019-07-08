Бербанк, США, , 11:40 — REGNUM

В трейлере нового фильма Disney «Мулан» зрители не обнаружили одного из главных героев — дракона Мушу. Отсутствие комического персонажа привело к недовольству среди интернет-пользователей в социальных сетях 7 июля.

Новый фильм «Мулан» режиссера Ники Каро — это римейк одноименного полнометражного мультфильма 1998 года. Он рассказывает о китайской девушке, которая оставила женские заботы и поступила солдатом на военную службу. В оригинальной истории Мулан покидает родной дом вместе с компаньоном — миниатюрным драконом Мушу (Эдди Мерфи), который на протяжении фильма помогает героине и постоянно смешит зрителей.

В трейлере нового фильма Мулан путешествует без друга-дракона. Также, в отличие от мультфильма, в киноленте отсутствуют разнообразные песни, что тоже огорчает зрителей. Однако еще на моменте подготовки фильма Каро отмечала, что не намерена вводить активное музыкальное сопровождение в свою историю.

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на новый трейлер, однако достаточно часто критиковали решение кинематографистов исключить Мушу и песни из будущего фильма.

«Как вы собираетесь переделать Мулан и не включить дракона Мушу?» — спрашивает в Twitter пользователь DjSouza95.

https://twitter.com/fwbuteras/status/1148085702590173184

https://twitter.com/Lishayka/status/1147963025615458304

Впрочем, многим зрителям понравился новый образ героини и реалистичная атмосфера повествования.

https://twitter.com/argunoff08/status/1148039643398586368

https://twitter.com/Emiliya_me/status/1148119595858976768

https://twitter.com/bennet_forever/status/1147903805712941056

Не обошлось и без шуток относительно выбора актрисы Лю Ифэй для исполнения роли Мулан. После выхода трейлера к ремейку сказки «Ариэль», где роль русалочки исполнит Холли Бейли, интернет-пользователи скептически относятся к кастингу Disney.

https://twitter.com/trashtulya/status/1147903551735250944

Фильм «Мулан» должен выйти на мировые экраны весной 2020 года. Трейлер фильма появился на YouTube-канале Walt Disney Studios 7 июля.

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