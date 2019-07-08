Берлин, , 10:33 — REGNUM

В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный продюсер и киномагнат Артур Браунер. Об этом 8 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Он ушел из жизни утром 7 июля 2019 года. Племянница Браунера сообщила журналистам, что он умер «с улыбкой на губах». Она добавила, что её дядя «прожил прекрасную жизнь».

Продюсер родился в польском городе Лоздь 1 августа 1918 года. В своих интервью он рассказывал о том, что кино спасло его жизнь. Однажды на берегу реки Западный Буг он встретил нацистского солдата и сбросил его в воду, вспомнив сцену одного из фильмов с участием Гэри Купера.

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Браунер занимался как производством таких серьезных кинокартин, как «Белая Роза» («The White Rose», 1982), «Бабий Яр» (2003), «Европа Европа» (1990), так и комедий, подобных лентам «Вампирши-лесбиянки» и «Доклад о девственницах».

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