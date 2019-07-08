Вашингтон, , 10:06 — REGNUM

В новых фильмах о супергерое Человеке-пауке злодеем может стать Крайвен-Охотник. О планах развития сюжетной линии героя режиссер Джон Уоттс рассказал изданию UPROXX 7 июля.

После выхода фильма «Человек-паук: вдали от дома», где Питер Паркер (Том Холланд) сражается и побеждает нового героя — Мистерио (Джейк Джилленхол), — Джон Уоттс сообщил, что хотел бы видеть следующим противником юного супергероя Крайвена-Охотника. Этот суперзлодей появлялся в комиксах о Человеке-пауке с 1964 года и считался одним из главных врагов комикс-версии Питера Паркера, входя в состав команды «Зловещая шестерка».

Уоттс также отметил, что он не против введения участников «Зловещей шестерки» в киновселенную Marvel. Еще режиссер добавил, что не хочет снова использовать образы Нормана и Гарри Озборнов, злодеев из кинотрилогии Сэма Рейми (2002) и дилогии Марка Уэбба (2012).

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» вышел в прокат в России 4 июня. В фильме Питер Паркер отправляется на школьные каникулы в Европу, однако звание супергероя заставляет его постоянно делать выбор между обычной жизнью, дружбой и влюбленностью, и спасением человечества от очередной угрозы. Лента стала прямым продолжением блокбастера «Мстители: Финал» и завершила третью фазу киновселенной Marvel.

Читайте также: «Человек-паук: вдали от дома»: панихида по Тони Старку и одиночество?

Читайте ранее в этом сюжете: В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина