Москва, , 23:07 — REGNUM

На Мосфильме появился один из крупнейших в Европе съемочных павильонов. Об этом 7 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

"Такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века», — отметил Сергей Собянин.

Площадь нового павильона составляет 1 647 квадратных метров. По словам мэра, съемочная площадка такого масштаба дает возможность задействовать в производстве кинофильмов одновременно до тысячи актеров и при этом писать чистый звук прямо в павильоне. Площадка также дает возможность разместить абсолютно любые декорации, например, арктическое побережье со льдом, башни «Москва-Сити».

Сергей Собянин добавил, что одновременно с новым павильоном на Мосфильме открыт «Дом костюма и реквизита».

Напомним, в последние годы «Мосфильм» активно модернизирует свои технические мощности в соответствии с новейшими технологиями, ведутся строительные работы студий. На данный момент, производственная мощность киностудии оценивается в более сто картин в год.

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