7 июля 2019 | Время чтения 5 мин

КМС будут стоять ещё много десятилетий, переживая лишь ситуативный ремонт. В первую и главную очередь – в виду отсутствия альтернативы. По мере утраты более ранней послевоенной советской архитектуры эти здания обретут особую историческую значимость, иллюстрирующую строительный подход последних советских пятилеток. Своими примерами они будут участвовать в определении понятия «советский брутализм».

Николай Чеканов, , 18:41 — REGNUM

КМС-101 последних пятилеток

Проект общежития строителей в Одинцово, 1985 Архив Николая Чеканова

Мы рассмотрели первые жилые башни, построенные на унифицированном каркасе из изделий КМС — каталога московского строительного. Затем была публикация, описывающая систему каталога. Теперь возьмём в фокус поздние здания из каталожных изделий — общежития, гостиницы и жилые дома.

Советский модернизм был строгим стилем только первое десятилетие. Уже в 1970-е он стал синтезировать с другими актуальными направлениями. В основном — с брутализмом. Однако настоящий брутализм в СССР — это не трудоёмкие стилизации, а индустриальные системы, как раз как КМС. Не смотря на полное соответствие канонам брутализма, здания построенные в системе, не принято относить к какому-либо стилю. Число 101 — это версия каталога — «1.01». Советские журналисты и критики архитектуры относили построенное по каталогу к индивидуальным проектам.

В начале 1970-х КМС-101 начали расти во всех проекциях, достигнув 20-ти этажей и десятков тысяч квадратных метров площади. Первыми масштабировались проекты общежитий, затем — гостиниц. К концу 1970-х оформилось общее стремление советской архитектуры к сложным высотным силуэтам. Отвечая на тенденцию, авторы каталога усложнили и расширили номенклатуру изделий и способы их стыковок. В итоге, в 1980-е и 1990-е, не отходя от индустриальности, советский стройкомплекс освоил полное пластическое и цветовое разнообразие. Мы рассматриваем только московские примеры КМС, хотя здания из его изделий разово случались и вне столицы.

Первое большое общежитие

Общежитие «Дружба», 1974 Николай Чеканов © ИА REGNUM Общий вид Николай Чеканов © ИА REGNUM В соседстве с общежитием МГТУ ГА индивидуального проекта на базе серии И-III-3 Николай Чеканов © ИА REGNUM Башня обслуживания и основной объём. Лифты не на каждом этаже Николай Чеканов © ИА REGNUM Окна жилых комнат Николай Чеканов © ИА REGNUM Кирпичный торец общежития МГТУ ГА Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Переходы Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Ленточное остекление через каждые 3 этажа — общественные зоны, внутренняя улица брутализма Николай Чеканов © ИА REGNUM Строительная сетка — на всякий случай. Правильная эксплуатация и обслуживание таких зданий — не производится. Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM По-своему прекрасный курьёз Николай Чеканов © ИА REGNUM Введение кирпичной холодной лестницы индвивидуального проекта сделала типовое здание интересным. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Первым большим комплексом КМС-101 стало серое 20-этажное студенческое общежитие «Дружба» 1974 года постройки. Основной объём и башня обслуживания получили простые формы, но соединились воздушными переходами. Градостроительное значение общежития — доминанта ансамбля парка Дружбы. «Дружба» была и остаётся комбинатом, в секциях которого проживают студенты сразу нескольких институтов. В 1980 рядом было построено 16-этажное общежитие МГТУ ГА, типовые блочные секции которого разбили уникальными кирпичными торцами и холодными лестницами.

Самая большая гостиница

Гостница «Молодёжная», 1980 Николай Чеканов © ИА REGNUM Жилые башни КМС-101 напротив «Молодёжной» Николай Чеканов © ИА REGNUM

Дальнейшие рекорды взяла 24-этажная гостиница «Молодёжная», открывшаяся в 1980 году. Основной крестообразный объём на 1560 мест был поставлен на стилобат с рестораном, кафе самообслуживания и киноконцертным залом. Здание имело небесный оттенок и стало второй доминантой этой части города после Останкинской Телебашни. Дополняя «Молодёжную», с противоположной стороны Дмитровского шоссе возникли жилые башни КМС-101 одной гаммы с гостиницей.

Общежитие с переменной этажностью и стилобатом

План общежития в Одинцово. Архив Николая Чеканова Современное состояние общежития в Одинцово Николай Чеканов © ИА REGNUM

В 1985 году в Одинцово был возведён комплекс общежития для строителей с переменной этажностью и частично сплошным остеклением. Высотные корпуса были противопоставлены комплексу обслуживания, включавшему пункт проката, клуб, бильярд, столовые и прачечную.

11-подъездный жилой дом на Краснобогатырской

КМС-101 1992 года на Краснобогатырской активно формирует городской силуэт Николай Чеканов © ИА REGNUM Пластика фасада вблизи Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Вид с Яузы Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Унифицированный каркас Николай Чеканов © ИА REGNUM

Строившийся с 1988 по 1992 году на месте частных домов, 731-квартирный гигант из секций П-3 и КМС-101 — один из интереснейших образцов позднейшей истории каталога. Пластичность фасада достигнута трёхмерным ритмом балконов и вертикальными консолями. Здание интересно и вблизи и с больших расстояний.

Форпосты Щукино

КМС-101 у метро Октябрьское Поле, 1988 Николай Чеканов © ИА REGNUM КМС-101 у метро Щукино, 1990 Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM

Два дома на противоположных концах района Щукино были построены для семей военных, номенклатуры и специалистов. 14-этажный коричневый 192-квартирный дом 1988 года у метро Октябрьское Поле — кастет в плане, со скруглёнными объёмами. Проектная этажность была снижена из-за соседства с действующим аэродромом. 22-этажный зелёный 330-квартирый дом 1990 года у метро Щукинская. Гигант поставлен на перепаде высот с массивным стилобатом из кирпича, в котором предполагалось разместить кинотеатр и предприятия обслуживания для жильцов.

Жилые башни на улице Соломенной Сторожки

Башни КМС-101 на проезде Соломенной Сторожки Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM

Две 25-этажные жилые башни 1989 и 1990 годов со стилобатом и нежилым первым этажом — ещё одна впечатляющая демонстрация возможностей каталога. Пластика достигнута перпендикулярным размещением балконов квартир крестообразной в плане форме. Драматизм достигнут — 8,5 метровым расстоянием между башнями.

Позднейшие общежития

Башни общежития МГАУ — закончены уже в современной России Николай Чеканов © ИА REGNUM На фоне останкинской телебашни Николай Чеканов © ИА REGNUM Тематический забор, МГАУ — аграрный университе Николай Чеканов © ИА REGNUM

В 1990-е архитектура Москвы погрузилась в постмодернизм с округлыми арками и розетками. Однако производственная база каталожного кубизма проработала до конца 1990-х годов. Это позволило возвести строгие 22-этажные общежития для МГАУ им. Горячкина, закончив работы аж в 2001 году. Недалеко от башен МГАУ располагается общежитие ТСХА 1991 года со ступенчатым фасадом и с алюминиевыми ограждениями балконов.

Аутентичность

Оформление входа Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Общежитие ТСХА, 1991 год Николай Чеканов © ИА REGNUM Николай Чеканов © ИА REGNUM Общий вид Николай Чеканов © ИА REGNUM

Все построенные КМС-101 до сих пор активно эксплуатируются по назначению и в основном не проходили капитальных ремонтов. Эпизодический ремонт исполнен дешёво и без оглядки на аутентичность. В первую очередь утрачено монументальное оформление, в частности — горельефы общественных зданий. Полностью убрана под фальшфасад с утеплителем гостиница «Молодёжная». Стеклянные секции вентфасадов многих КМС-101 чаще всего сохраняют оригинальную расстекловку, но нуждаются в ремонте. На месте стёкол порой видна фанера. Жилые дома страдают от самоуправства собственников. Нарушена система балконных пожарных лестниц квартир, хаотично остеклены балконы и лоджии. Внесены изменения в ограждения балконов и лоджий. И лишь относительно молодые общежития в силу специфики использования, всё ещё находятся в первозданном виде.

Итог

КМС будут стоять ещё много десятилетий, переживая лишь ситуативный ремонт. В первую и главную очередь — в виду отсутствия альтернативы. По мере утраты более ранней послевоенной советской архитектуры эти здания обретут особую историческую значимость, иллюстрирующую строительный подход последних советских пятилеток. Своими примерами они будут участвовать в определении понятия «советский брутализм».

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