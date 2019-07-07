Москва, , 18:59 — REGNUM

Министерство культуры РФ планирует каждые два года подавать заявки на включение историко-культурных и природных объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

«Мы намерены каждые два года подавать заявки на включение объектов в список ЮНЕСКО. В 2018 году в российский предварительный список ЮНЕСКО добавилось три объекта по культурным критериям. Это сокровища Пазырыкской культуры в Республике Алтай, наскальная живопись пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, петроглифы Онежского озера и Белого моря в Карелии. Именно по этим объектам будет продолжена основная работа по включению их в список ЮНЕСКО», — уточнил замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Павел Мосолов.

Также Мосолов прокомментировал включение 18 псковских объектов крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это событие крайне значимо для Псковской области, для России в целом, популяризации её наследия», — отметил замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России.

Напомним, на включение в список на 43-я сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящего в Азербайджане, претендует более 30 природных и историко-культурных объектов из различных стран мира.

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