Таормина, Италия, 7 июля 2019, 16:09 — REGNUM
В итальянском городе Таормина прошел 65-й международный фестиваль, главный приз на котором завоевал фильм «Покажи мне, что у тебя есть» российского продюсера Светланы Цветко. Об этом 7 июля сообщает портал Kulturomania.ru
Жюри кинофестиваля возглавлял известный кинорежиссер Оливер Стоун. В конкурсной программе было представлено 15 картин.
Напомним, международный кинофестиваль в Таормине получил прозвание одного из самых гламурных фестивалей кино. За многие годы здесь призерами становились такие прославленные кинорежиссеры и актеры, как Виторио де Сика, Федерико Феллини, Ингрид Бергман, Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и многие другие.
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