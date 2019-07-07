Таормина, Италия, , 16:09 — REGNUM

В итальянском городе Таормина прошел 65-й международный фестиваль, главный приз на котором завоевал фильм «Покажи мне, что у тебя есть» российского продюсера Светланы Цветко. Об этом 7 июля сообщает портал Kulturomania.ru

Жюри кинофестиваля возглавлял известный кинорежиссер Оливер Стоун. В конкурсной программе было представлено 15 картин.

Напомним, международный кинофестиваль в Таормине получил прозвание одного из самых гламурных фестивалей кино. За многие годы здесь призерами становились такие прославленные кинорежиссеры и актеры, как Виторио де Сика, Федерико Феллини, Ингрид Бергман, Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и многие другие.

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