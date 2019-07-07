Москва, , 15:57 — REGNUM

Известный парикмахер Сергей Зверев записал песню, посвященную народному артисту СССР Иосифу Кобзону, соответствующий ролик был размещен 5 июля в социальной сети Instagram.

«С Благословения Нелли Кобзон, Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона. Посвящается» , — написал «король гламура» в социальной сети.

Зверев также отметил, что его песня приурочена к последним событиям в стране и мире и является как никогда актуальной. Что именно имел ввиду стилист, он не уточнил.

Напомним, известный певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Он приобрел широкую известность еще в советские времена. На российской эстраде певец также пользовался популярностью.

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