Пекин, , 15:11 — REGNUM

Развалины древнекитайского города Лянчжу, расположенного в современном городе Ханчжоу приморской провинции Чжэцзян, внесены в Список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную Комитетом Всемирного наследия этой международной организации.

Отмечается, что количество таких объектов, признанных на мировом уровне, в Китае достигло 55, и по этому показателю страна вышла на первое место в мире.

В самом Комитете ЮНЕСКО подчеркивается, что развалины Лянчжу — образец городской культуры доисторической рисовой цивилизации, насчитывающей более пяти тысяч лет. Сам Лянчжу рассматривается региональным центром той эпохи, в котором соединились вопросы исторического наследия, связанные с властью и религией.