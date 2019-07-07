Пермь, , 15:14 — REGNUM

Главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Ростовской филармонии Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета, об этом 5 июля он сообщил на своей странице в Faqcebook.

«Следующий сезон я начну без Театра, а Театр без меня. Пора всем идти дальше Я не отмечаю никого, чтоб не было безразмерного поста и боясь кого-то забыть» , — отметил Урюпин.

Артист вспомнил все постановки, которыми он дирижировал в Пермском театре. Среди них «Шут», «Травиата», «Паяцы», «Синдирелла», «Кармен», «Евгений Онегин» и многие другие.

Напомним, Валентин Урюпин проработал в Пермском театре оперы и балета около пяти лет. Он покидает учреждение культуры вслед за его художественным руководителем Теодором Курентзисом.

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