Пермь, , 14:25 — REGNUM

Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на вакансию артист хора, об этом 5 июля было объявлено на официальной странице театра в социальной сети «Вконтакте».

Требованием к должности является профессионализм, вокальная культура, высшее музыкальное образование.

«Что мы ожидаем: хорошие голосовые данные, профессиональное мастерство, вокальная культура, владение средствами вокально-хоровой техники. Высшее музыкальное образование и опыт работы в хоре приветствуются, но не являются единственными критериями. Если Вы верите в свой талант — дерзайте!» , — подчеркивает руководство театра.

Артистам, принятым на службу, предлагается высокая заработная плата в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, недавно художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис объявил о своей отставке. Вместе с ним театр покидает значительная часть артистов, что создает трудности для учреждения культуры.

Примечательно, что артисты хора в Пермской опере, жалуются не только на проблемы в организации работы, но также и на низкую зарплату, намного меньшую, предлагаемой театром для новых хоровиков.

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