Пермь, 7 июля 2019, 14:25 — REGNUM
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на вакансию артист хора, об этом 5 июля было объявлено на официальной странице театра в социальной сети «Вконтакте».
Требованием к должности является профессионализм, вокальная культура, высшее музыкальное образование.
Артистам, принятым на службу, предлагается высокая заработная плата в размере 50 тыс. рублей.
Напомним, недавно художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис объявил о своей отставке. Вместе с ним театр покидает значительная часть артистов, что создает трудности для учреждения культуры.
Примечательно, что артисты хора в Пермской опере, жалуются не только на проблемы в организации работы, но также и на низкую зарплату, намного меньшую, предлагаемой театром для новых хоровиков.
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