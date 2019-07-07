Архангельск, , 13:34 — REGNUM

Кинокомпания «Solvis» приняла решение о переносе съемок фильма «Двенадцать стульев» на 2020 год, об этом 7 июля сообщает издание InFilm.

Причиной подобного решения стала высокая занятость известного актера Дмитрия Нагиева, который должен исполнить в картине главную роль.

Съемки должны были проходить в Архангельской области в августе 2019 года. Однако обязательства по контракту, подписанному Нагиевым, не позволяют ему уделить время для съемок в фильме.

Напомним, съемки ленты «Двенадцать стульев» начались еще весной 2019 года, съемки проходят как на киностудии «Мосфильм», так и в различных уголках России и Грузии. В частности, в городах Сочи и Тбилиси.

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