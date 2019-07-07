Москва, , 13:33 — REGNUM

В Московском театре «Сатирикон» поставят спектакль Евгения Марчелли по пьесе Александра Островского «Шутники», об этом 6 июля сообщает пресс-служба театра.

Примечательно, что главную роль в постановке исполнит художественный руководитель театра Константин Райкин.

Репетиции спектакля уже начались, идея принадлежит самому Райкину, считающему Островского наиболее значительным из русских драматургов. Премьера постановки запланирована на декабрь 2019 года.

Пьеса «Шутники», получившая от Островского подзаголовок «картины московской жизни», была создана автором в 1864 году, она мало знакома российскому зрителю, однако обладает, по мнению авторов постановки, чеховским психологизмом и шекспировскими страстями.

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