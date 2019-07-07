Амстердам, , 12:58 — REGNUM

В Рейксмузее в столице Нидерландов, городе Амстердаме пройдут работы по реставрации шедевра Рембрандта «Ночной дозор», об этом 5 июля сообщает The Guardian.

Рембрандт. Ночной дозор. 1642

Картина будет перенесена в стеклянную камеру, где 12 специалистов будут работать над ней на протяжении 10 месяцев. Примечательно, что восстановительные работы будут транслироваться в режиме прямого эфира.

Как отмечают эксперты, реставрация станет одной из самых масштабных в истории. Последний раз картину реставрировали в 1975 году после того, как один из посетителей несколько раз ударил картину ножом.

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