Баку, , 12:51 — REGNUM

Псковские памятники истории и архитектуры внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение сегодня, 7 июля, принято на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (Азербайджан).

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил с этим событием делегацию России, отметив важное историческое, культурное и архитектурное значение памятников древнего Пскова.

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области «Это было триумфальное, единогласное решение. Члены комитета дали очень высокую оценку нашим памятникам архитектуры, что лишний раз подчеркивает уникальность нашей коллекции. Памятники церковной псковской архитектуры изысканно просты и сдержаны, лаконичны и естественны, заключают в себе огромную эмоциональную силу, глубину и искренность. Псковское церковное зодчество оказало влияние на развитие церковной архитектуры и за ее пределами»

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры. Это собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор ансамбля Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (а также остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковские памятники, входящие в номинацию, находились в предварительном списке объектов всемирного наследия с 2002 года — изначально из было 18. Заявку Псковадорабатывали при содействии Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева и Министерства культуры Российской Федерации.

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