Бразилиа, , 10:47 — REGNUM

На 88 году жизни скончался легендарный бразильский музыкант, основатель стиля босса-нова Жуан Жильберту, об этом 6 июля сообщил его сын на своей странице в Facebook.

Жуан Жильберту (cc) Tuca Vieira

Артист был известен своей эксцентричностью: он никогда не давал интервью, во время своих концертов мог покинуть зал, если был не удовлетворен реакцией публики на свою музыку.

Свой музыкальный стиль он вырабатывал в 50-е годы, в 1962 году стиль босса-нова приобрел популярность в США среди исполнителей джаза. Эталоном данного стиля стала композиция «Девушка из Импанемы», исполненная супругой музыканта.

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