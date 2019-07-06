Санкт-Петербург, , 22:09 — REGNUM

Антикварный салон «Сокровища Петербурга» работает с 2000 года, однако сама организация занимается продажей предметов старины с 1989 года. В салоне продаются старинная мебель, русский, европейский и восточный фарфор и стекло XVIII — начала XX века, картины и гравюры западноевропейских и русских мастеров, люстры и осветительные приборы, а также антикварные ювелирные украшения и серебряная утварь.

Дамские платья из коллекции Натальи Костригиной, представленные на лекции, посвященной жизни в Петербурге XIX столетия, проходившей в гостинице Амбассадор © Салон «Сокровища Петербурга»

В салоне приобретают предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства как любители старины, так и профессиональные коллекционеры. Так мебелью в стиле ампир начала XIX века из коллекции салона была пополнена экспозиция Елагиноостровского дворца. В убранстве дворцов Петергофа, Ораниенбаума и Юсуповского дворца сегодня также присутствуют предметы, приобретённые в галерее.

Хромолитографии из справочника «Садовые многолетники», редкого русского издания по ботанике 1901 года

Предметы из фаянсового умывального набора фабрики М.С. Кузнецова, начало XX века © Салон «Сокровища Петербурга» Парные гравюры с изображением римских статуй по рисункам французского художника XVII века Франсуа Перне. Изданы во Франции во второй половине XIX века © Салон «Сокровища Петербурга» Ботанические гравюры c с ручной подкраской, выполненные в XVII веке, и вазы-фруктовницы с лепным декором, изготовленные на Мейссенской фарфоровой мануфактуре © Салон «Сокровища Петербурга»

Салон «Сокровища Петербурга» регулярно участвует в антикварных выставках. Частная коллекция дамского городского костюма 2-й половины XIX — начала XX века, принадлежащая владельцу галереи Наталье Костригиной, выставлялась на различных музейных площадках, участвовала в российских и зарубежных проектах и выставках. Среди последних экспозиций, в которых были представлены предметы салона, следует отметить выставки «Как одевался Великий немой?» в Белом зале Большого Петергофского дворца, «Серебряный век» в Юсуповском дворце, выставку в Сытном дворе в музее-усадьбе Коломенское в Москве.

Интерьер антикварного салона «Сокровища Петербурга» с белым столовым гарнитуром фабрики И.Кона, конец XIX века © Салон «Сокровища Петербурга» Роскошная раскрашенная вручную литография с изображением орхидеи. Три китайские фарфоровые вазы с крышками эпохи Канси и Мейдзи © Салон «Сокровища Петербурга»

В салоне «Сокровища Петербурга» проводятся полуторачасовые экскурсии по его залам. Сотрудники салона рассказывают о стилях и техниках, в которых выполнены представленные в салоне вещи, об их истории и процессе их реставрации.

Гравюра с ручной подкраской с видом на здание старой Оружейной палаты, середина 19 века. Рядом с гравюрой фарфоровая чашка мастерской Лады Быстрицкой © Салон «Сокровища Петербурга» Хромолитографии из известного трехтомника «Svenska Fåglar» (Птицы Швеции), 1920-е годы. Шахматы из оникса на игральной доске со сложным декором в технике интарсии © Салон «Сокровища Петербурга»

Салон также известен своей работой с театрами и киностудиями — его сотрудники помогали подбирать костюмы и интерьеры для съёмок и постановок. Предметы салона использовали Театр Ленсовета и Московский драматический театр, мебель из «Сокровищ Петербурга» можно видеть в фильме «Анна Каренина» 1997 года, а детали костюмов и аксессуары использовались Екатериной Рождественской для фотопроекта «Частная коллекция». Предметами салона интересовались посещавшие его современные модельеры — Джон Гальяно, Валентин Юдашкин, Татьяна Парфенова.