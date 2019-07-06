Пекин, , 21:23 — REGNUM

Проректор Фунданьского университета Чжан Жэньхэ заявил, что русский язык переживает небывалый виток популярности. Об этом профессор 6 июля сообщил на открытии IX Международного форума «Русская литература XX—XXI веков».

Китайские туристы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ученый отметил, что усиление культурного сотрудничества между двумя странами стало возможно благодаря реализации инициативы Пекина «Один пояс — один путь», разработанной в 2015 году.

Политическое и экономическое сближение КНР и России оказало серьезное воздействие на рост культурного обмена между государствами. Изучение русской классики, отметил Жэньхэ, прокладывает путь для продвижения русского языка в Китае.

Напомним, культурное сближение между двумя странами приходилось на эпохи тесного политического сотрудничества. Так, в 50-е годы XX века во время бурного строительства социализма в Поднебесной русский язык был крайне популярен.

Охлаждение 60−70-х годов также сказалось и на изучении русской классики: в эти годы в Китае этому не предавалось должного значения, начиная с 80-х годов русскому языку вновь уделяется значительное внимание.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай начал строительство среднего участка «Силы Сибири»