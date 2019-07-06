Пекин, , 18:14 — REGNUM

ЮНЕСКО внесла в список объектов всемирного наследия руины древнего города Лянчжу, находящегося в Китае. Об этом 6 июля сообщает ИА «Синьхуа».

Нефрит Би культуры Лянчжу. Ритуальный объект — символ богатства и военной мощи (cc) Editor at Large

Дополнение списка состоялось на сессии комитета всемирного наследия, которая в данный момент проходит в Азербайджане.

Отметим, что в результате включения руин города Лянчжу в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Китай стал лидером по общему количеству объектов всемирного наследия. Общее их количество составляет 55.

Читайте ранее в этом сюжете: Французские южные территории включили в список наследия ЮНЕСКО — СМИ