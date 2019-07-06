Москва, , 16:05 — REGNUM

Известный российский юморист Максим Галкин пояснил, почему у него самые высокие гонорары за выступления на различных мероприятиях. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, ранее газета «Комсомольская правда» выяснила, какие гонорары получают российские юмористы за корпоративы. Оказалось, что выступления Галкина стоят дороже чем у кого-либо — гонорар может достигать 3,5 млн рублей.

Галкин эту информацию опровергать не стал. Он пояснил, что начал выступать довольно давно, а в те времена было принято «выступать качественно». С тех пор он и старается не снижать планку.

«Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, ещё в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», — сказал юморист.

Также Галкин утверждает, что он не делает различий в своих выступлениях — будь то выступление в большом концертном зале, или в маленьком городе, на свадьбе или на дне рождения. Также Галкину не важно каков будет гонорар за его выступление — он все равно старается выкладываться на полную.

«Я всегда стараюсь работать так, чтобы если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, то это было высоко и хорошо», — пояснил юморист.