Вашингтон, , 11:44 — REGNUM

Новый полнометражный фильм «Король Лев», снятый по известному диснеевскому мультфильму будет на 30 минут продолжительнее, об этом 5 июля сообщает сайт классификации фильмов BBFC.

Автор фильма, кинорежиссер Джон Фавро подчеркнул, что его картина не будет покадровой копией мультфильма. В ленту войдут новые сцены, а также расширенные версии тех эпизодов, которые хорошо известны зрителям.

Напомним, мультфильм «Король Лев», вышел на экраны в 1994 году, с тех пор он приобрел славу одного из лучших диснеевских мультфильмов. Фильм завоевал две премии «Оскар».

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