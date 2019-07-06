Вашингтон, , 10:55 — REGNUM

Очередной фильм о приключениях популярного супергероя «Человек-паук: вдали от дома» собрал в прокате порядка $310 млн, об этом 6 июля сообщает The Deadline.

По предварительным прикидкам, к концу недели картина сможет собрать около $575 млн. Премьера в России состоялась в четверг 4 июля и собрала уже $2 млн 800 тыс.

В фильме приняли участие такие актеры как Джейк Джилленхол, Сэмуэль Джексон, Мариса Томей.

В очередном эпизоде популярного кинокомикса рассказывается история поездки Питера Паркера на отдых в Евросоюз, однако герою не удастся спокойно провести выходные — ему вновь придется спасать мир.

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