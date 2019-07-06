Вашингтон, 6 июля 2019, 10:26 — REGNUM
Известная телеведущая Ольга Скабеева подвергла критике новый сериал «Очень странные дела 3», созданный компанией Netflix, об этом 6 июля она сообщила на своей телекрам-канале.
Журналистка была недовольна тем, что главными злодеями в картине оказались русские, мечтающие об уничтожении США.
Напомним, телесериал «Очень странные дела» был впервые показан на экранах в 2016 году. Сюжет многосерийного фильма построен вокруг девочки, обладающей способностью к телекинезу.
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