Москва, , 10:07 — REGNUM

В сети появился новый эпизод популярного мультсериала «Возвращение в Простоквашино», премьера состоялась 6 июля на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».

Режиссером выпуска стала Светлана Мардаголимова, также известная по своей работе над мультсериалами «Смешарики» и «Фиксики».

Напомним, «Возвращение в Простоквашино» — продолжение популярных советских мультфильмов «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», созданных по книгам писателя Эдуарда Успенского.

В планах авторов создать за ближайшие два года 30 эпизодов сериала. Создатели мультфильма пытались сохранить технику рисованных анимаций, которая использовалась в оригинальном мультфильме.

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