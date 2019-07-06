Севница , , 08:37 — REGNUM

Статую супруги действующего президента США Мелании Трамп воздвигли в Словении. Об этом 6 июля сообщает новостной портал «Радио и телевидение Словении».

Деревянная скульптура в «наивной манере» на пьедестале в виде большого пня стоит на берегу реки Сава в словенском городке Севница, где Мелания Трамп провела своё детство.

Скульптура изображает первую леди США в голубом плаще и в голубых сапогах. Такой «наряд» статуи имитирует костюм Мелании Трамп, в котором она была на церемонии инаугурации своего супруга, президента США Дональда Трампа. На голове у статуи причёска, больше напоминающая платок.

По замыслу скульптора, американского художника Брэда Дауни, Мелания Трамп предстаёт в виде древнеславянской фигуры. Подняв левую руку вверх, статуя как бы приветствует людей, живущих в родном городе первой леди США.

Ранее ИА REGNUMсообщало об установке неизвестными арт-объекта в виде головы мопса на детской площадке в Одинцово. Фигура выполнена из пенопласта, покрыта серебристой краской и напоминает голову собаки, величиной с человеческий рост, у которой далеко высунут язык. Автора сооружения найти не удалось.

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