Кострома, , 15:57 — REGNUM

Пять сельских домов культуры отремонтируют в Костромской области в рамках национального проекта «Культура». На их реконструкцию и капитальный ремонт из федерального бюджета привлечено 12,9 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации области.

Сельские ДК обещают отремонтировать в Октябрьском, Пыщугском и Костромском районах Костромской области. Все работы по созданию проектно-сметной документации завершены, подрядчики найдены.

В домах культуры идет демонтаж старых конструкций и закупка строительных материалов. На одном из объектов в Костромском районе уже начали делать новую крышу. Как ока­залось, сво­ев­ре­мен­но, сообщает ГТРК «Кострома». «Как толь­ко ра­бочие прис­ту­пили к ре­мон­ту, ста­ло по­нят­но, в лю­бой мо­мент кры­ша мог­ла рух­нуть».

«Руководители этих клубов сработали быстро и качественно с администрациями муниципальных образований. И жители здесь очень активные, которые следят за ходом работ. А инициатива и участие жителей в этом деле обязательны. Когда все вместе работу проводят, то и отношение другое. И берегут потом клуб как свой собственный», — отметил депутат областной Думы по Костромскому району Сергей Зудин.

«Мы заключили договор со стройконтролем. Как минимум раз в неделю к нам выезжает специалист, который контролирует все процессы. И уже дает нам рекомендации по ходу работ, по замене материалов, если это требуется», — рассказала директор культурно-досугового центра Наталья Магомеджанова.

Все работы обещают закончить в начале сентября. В 2020 году ремонт клубов в рамках нацпроекта «Культура» будет продолжен. Для включения в программу проекта обязательна разработка и положительная экспертиза проектно-сметной документации, либо сметы, с положительным заключением достоверности сметной стоимости. Костромские власти советуют чиновникам в сельских поселениях заранее готовить документацию для участия в проекте.

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