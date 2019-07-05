«Чёрная книга»: архитектурное наследие Москвы, уничтоженное при Собянине

5 июля 2019 | Время чтения 7 мин

За последние восемь лет в Москве снесено более сотни памятников архитектуры. Множество строений являлись исторически ценными градоформирующими объектами, но при этом по непонятным причинам не находились под защитой государства. Некоторые из них стояли в переулках столицы с XVIII столетия. Сегодня процесс сноса не остановлен. Каждый месяц один за другим навсегда разрушаются дома известных людей, памятники конструктивизма и постройки, занесенные в «Красную книгу Москвы»

Екатерина Калаева, , 18:57 — REGNUM

За последние восемь лет в Москве снесено более сотни памятников архитектуры. Множество строений являлись исторически ценными градоформирующими объектами, но при этом по непонятным причинам не находились под защитой государства. Некоторые из них стояли в переулках столицы с XVIII столетия. Сегодня процесс сноса не остановлен. Каждый месяц один за другим навсегда разрушаются дома известных людей, памятники конструктивизма и постройки, занесенные в «Красную книгу Москвы» движения «Архнадзор». Ради чего наперекор желанию общественности столица лишается своего наследия, узнала корреспондент ИА REGNUM, посетив места, которые когда-то украшали исторически значимые здания.

Доходный дом К. В. Кирхгоф в Печатниковом переулке Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Доходный дом Кирхгоф

Доходный дом К. В. Кирхгоф в Печатниковом переулке Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Дом окружен строительными лесами Екатерина Калаева © ИА REGNUM

В 1892 году архитектор Красильников украсил Печатников переулок доходном домом, принадлежащим купеческой вдове Кларе Кирхгоф. По прошествии столетия здание, которое также являлось объектом «Красной книги «Архнадзора», навсегда исчезло. Сегодня его можно увидеть разве что в отечественных фильмах «Двенадцать стульев», «Завтра была война» и «Железный занавес». Работы в 2017 году начались со сноса дворовой части, что явно не понравилось как многим москвичам, так и градозащитникам. Благодаря своевременному вмешательству разборка здания отбойными молотками была приостановлена. Но не навсегда. Со стороны рабочих поступали заявления: якобы произошло частичное обрушение фасада здания, однако фотографии людей с отбойниками говорили сами за себя. Ордер на снос дома в Печатниковом переулке выдан не был. Теперь на месте исторического памятника стоит недострой с паспортом: «Противоаварийные работы нежилого здания». Под строкой «сроки проведения работ» — пустота.

Дом Михоэлса

Дом Михоэлса на Тверском бульваре скрыт за фальшфасадом Екатерина Калаева © ИА REGNUM

За фасадом начато строительство многоэтажного жилого дома Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Дом Михоэлса, построенный архитектором Мясниковым в XIX веке на Тверском бульваре, помнит Есенина и Тышлера, но современники запомнить его уже не смогут. В 2017 году за фасадом, который неожиданно остался от некогда стоявшего здания, начали строительство многоэтажного жилого дома. На просторах сетей сразу начались волнения: разрешения на снос не получено, а новый владелец здания и вовсе обещал сохранить историческое наследие. После дом скрыли за фальшфасадом. На данный момент вокруг строения ходят рабочие с краской и стройматериалами, а через дыры в фальшфасаде видны строительные крепления.

Дом усадьбы Неклюдовой

Элитный жилой комплекс на Малой Бронной. Раньше на этом месте стоял главный дом городской усадьбы Неклюдовой Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Строительные работы в новом ЖК продолжаются Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Здание 15Б на Малой Бронной некогда принадлежало Неклюдовой — на протяжении века здесь находился главный дом ее усадьбы. Однако сегодня строение, возникшее еще в XVIII веке, уничтожено. Общественники в течение нескольких лет занимались разработкой регламентов, целью которых было сохранение здания, которое представляло исторически ценный градоформирующий объект и по закону не подлежало сносу. В ноябре 2016 года городские власти приняли решение о сносе, и на месте дома 15Б теперь стоит жилой комплекс. Общество сопротивлялось уничтожению архитектурного памятника, в протесте приняла участие Елена Ткач — депутат муниципального собрания Пресненского района. Во время общественных слушаний, посвященных сносу домов 13 и 15 в Большом Козихинском переулке, один из мужчин, по данным СМИ, толкнул Ткач, в результате чего она упала и потеряла сознание.

Дом крестьянина Ефимова

На этом месте раньше находился Дом крестьянина Ефимова Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Новое жилой комплекс будет готов к концу 2019 года Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Дом №13 в Большом Козихинском переулке выстроен архитектором Самариным по заказу крестьянина Ефимова между 1900-м и 1908 годами. Находившееся рядом здание представляло собой пятиэтажный жилой дом №15, построенный в 1930 году. В 2013 году было принято решение о сносе уже ставших частью архитектурного наследия Москвы строений. Тогда же последовала реакция общественности и начались слушания, посвящённые сносу домов на Большом Козихинском. Несмотря на неоднократные попытки сохранить их, дома снесли в 2016 году. Сегодня на месте уничтоженных построек идёт строительство нового здания. На фальшфасаде можно ознакомиться с паспортом возвысившейся на много этажей и почти готовой постройки: «Жилое здание с подземной автостоянкой». Есть и точная дата окончания работ: IV квартал 2019 года — спустя три года после уничтожения домов.

Здание городской усадьбы XIX века

Жилой дом начала XIX века Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Здание уничтожено в 2014 году Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Строение на улице Маросейка, 11/4 некогда представляло собой здание городской усадьбы. В Москве оно было построено в XIX веке, уничтожено сравнительно недавно. На сегодняшний день его место занимает ничем не привлекающее интерес как со стороны архитектуры, так и истории сооружение. На вопрос, что находится в здании теперь, охранник, вышедший из его дверей, бросил: «Администрация».

Таганская АТС

Жилой дом начала XIX века Екатерина Калаева © ИА REGNUM

В 1929 году по проекту архитектора Мартыновича — одного из самых талантливых мастеров своего времени по признанию современников — на Покровском бульваре завершилось строительство Таганской АТС — автоматической телефонной станции. В российских и западных учебниках по архитектуре станция признана объектом индустриального конструктивизма и этим представляет ценность среди архитектурных памятников, о чём рассказала активист «Архнадзора» Людмила Малкис. Однако это не остановило снос. 30 декабря 2015 года правительство Москвы ввело балльную систему оценивания зданий, претендующих на статус памятников столицы. В результате АТС получила 176 баллов из 200 необходимых, а значит, она может быть подвержена сносу. Небольшое количество баллов обусловлено тем, что строение использовалось в промышленных целях. Жители сразу выступили против, но их усилия оказались напрасными. В 2019 году на месте АТС располагается отель.

Жилой дом начала XIX века

На месте дома Королёва было принято решение построить здание с подземным паркингом Екатерина Калаева © ИА REGNUM

«Чёрная книга»: архитектурное наследие Москвы, уничтоженное при Собянине

Жилой дом с торговыми лавками стоял в Озерковском переулке с начала XIX века. Он был снесен, как и другие здания, имеющие право носить статус архитектурных памятников. Дом уничтожен в обход «сносной комиссии» при правительстве Москвы, отвечающей за вопросы градостроительной деятельности в охранных зонах. При этом у застройщиков был ордер, но только на «аварийный ремонт». Вместо реставрации здание уничтожено с помощью экскаватора в апреле 2014 года. На июль 2019 года объект обнесен фальшфасадом — вероятно, работы продолжаются.

Дом Демидова

«Представители общественности признали ошибочным свои выводы о сносе памятника XIX века на Большой Ордынке», — говорит заголовок информационного агентства «Москва» от 19 июня 2014 года. Дом, о котором идет речь, принадлежал штабс-капитану Е. А. Демидову. 25 декабря 2013 года разработан и принят проект реставрации усадьбы, однако уже в мае 2014 года памятник был уничтожен. Когда об этом узнали в Мосгорнаследии, здание уже практически отсутствовало и было огорожено строительной сеткой. Снос был произведен якобы после неожиданного обрушения в ходе ремонтных работ. В настоящее время строительство на Большой Ордынке завершено. Сегодня на месте дома Демидова располагается «Современное пространство» — культурный центр Андрея Вознесенского.

Доходный дом Королёва

Дом 4 в Ордынском тупике был построен в 1905 году как Доходный дом Н. В. Королева. Проект принадлежит архитектору Калмыкову. По соседству с ним стоял дом №6, построенный архитектором Петровым для Ф. П. Кузнецова, владельца Кадашевских бань. В 2014 году компания BarkliGallery объявила о проведении закрытого конкурса по разработке проекта строительства жилого дома на месте архитектурного памятника начала XX века. Обсуждения сноса строения не было, однако конкурс проводился при поддержке Москомархитектуры и Архитектурного совета города Москвы. По итогу приняли решение построить семиэтажное здание с подземным паркингом, которое сегодня находится в процессе стройки и занимает площадь, на которой когда-то располагались образцы архитектуры начала XX века.

Что ждет столицу через несколько лет, если градостроительная политика города будет двигаться с такой же скоростью и в том же направлении? Неприемлемым является и отсутствие интереса со стороны инициаторов сноса архитектурных памятников к мнению людей, протестующих против разрушения исторического наследия.