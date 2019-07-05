Тамбов, , 14:27 — REGNUM

Тамбовская область получит более 5,7 рублей на обеспечение поддержки региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. Средства федерального бюджета будут направлены на оснащение учебным оборудованием Тамбовского техникума отраслевых технологий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Субсидия из федерального бюджета в размере свыше 5,7 млн рублей выделяется в рамках государственной программы «Доступная среда». Средства будут направлены на закупку специального учебного оборудования, разработку образовательных программ, закупку учебно-методических материалов, программного обеспечения для инклюзивного профессионального образования, а также на повышение квалификации, проведение стажировок педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального образования.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечает важность работы по трудоустройству инвалидов как одно из направлений государственной социальной политики в рамках соответствующего майского указа президента России. Тамбовский техникум отраслевых технологий входит в число лучших образовательных организацией для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также техникум является базовой площадкой для проведения чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», студенты организации профобразования регулярно становятся призёрами и победителями чемпионата. На базе техникума работает единый центр профессиональной ориентации.