Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM

Государственную организацию «Музей мира и согласия» в Казахстане планируют ликвидировать. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства республики, опубликованном на портале «Открытые нормативные правовые акты».

Все имущество музея планируется передать министерству информации и общественного развития. В здании музея будет работать «Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

Кроме того, национальную картинную галерею «Астана» планируется исключить из перечня особо важных объектов государственной собственности, защищаемых государственной противопожарной службой.

Напомним, 18 сентября во Дворце мира и согласия в Нур-Султане планируется проведение 18-го съезда лидеров мировых и традиционных религий. Организацией съезда будет заниматься новый центр Назарбаева.