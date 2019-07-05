Нижнекамск, Татария, , 09:43 — REGNUM

В Нижнекамске сегодня, 5 июля 2019 года, открывается первый в Татарии веломузей. Работать экспозиция, где представлены советские, цирковые, военные и другие, в том числе и раритетные велосипеды, будет в парке «Велики» со свободным входом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Торжественное празднество пройдёт с 16:30. В рамках городского праздника запланированы конкурс велозвука, «велошествие», а также молодёжные дебаты о дорожном движении «Опасные игры». В мероприятии принимает участие казанский путешественник Ильдус Янышев, который за год и два месяца совершил кругосветный вояж на велосипеде.

В рамках самой экспозиции, которая будет работать во все дни недели, кроме понедельника, представлены цирковой транспорт с огромным передним колесом, швейцарский военный велосипед середины прошлого века, новый немецкий тандем, двухколёсный экземпляр из Риги, несколько советских «Салютов» и «вошедший в поговорку «конь педальный» — детище советской игрушечной промышленности». Всего в музее около 40 экспонатов.

Напомним, ранее подобный музей велосипедов планировался в Казани, но там проект пока «заморожен». Также в конце июня 2019 года в Казани произошло важное событие для велоистории: была найдена могила Онисима Панкратова — спортсмена, который первым в мире совершил кругосветное путешествие на велосипеде. О нём на своей странице в соцсетях рассказал казанский фотограф Сергей Ермолаев, отметивший, что место захоронения спортсмена считалось утраченным. Он также уточнил, что в Казани скоро всё-таки может появиться памятник земляку-герою, о котором уже несколько лет ведётся речь.

«Панкратов Онисим Петрович (9 февраля 1888 года — 27 августа 1916 года) — известный спортсмен. Его имя вписано в мировую историю велоспорта как первого русского спортсмена в одиночку совершившего кругосветное путешествие на велосипеде в 1913 году. Герой Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер, военный летчик, — цитирует документы межведомственной комиссии РТ по увековечению имен Ермолаев. — Страстным увлечением Панкратова стал велоспорт, в котором он добился успеха — стал чемпионом-рекордсменом г. Харбина и носителем почетного нарукавного знака. Но мечтой Панкратова стал кругосветный велопробег. И вот в июле 1911 года Международным спортивным съездом в Берлине был разработан маршрут и О. Панкратовым принято решение стартовать из Харбина. Вернулся О. Панкратов к месту старта 28 июля 1913 года в возрасте 25 лет, затратив на своё путешествие 2 года и 18 дней, преодолев 50 тыс. км».