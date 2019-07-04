Москва, , 19:14 — REGNUM

Известная российская исполнительница Лолита Милявская объявила о расставании со своим пятым по счету мужем. Соответствующее заявление Лолита опубликовала сегодня, 4 июля, на своей странице в социальной сети Instagram.

Лолита рассталась с 44-летним Дмитрием Ивановым, который был пятым мужем 55-летней певицы.

На своей странице в Instagram Лолита пишет, что они с Ивановым «очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время». Решение о расставании пара приняла для того, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения.

«У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала Лолита об Иванове, который был младше её на 11 лет.

Что касается будущего, то Лолита заверила, что не собирается искать себе «новое приключение» и скорее всего не будет выходить замуж ещё раз.

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — пишет певица.

Напомним, что первым мужем Лолиты был Александр Беляев, которого она встретила ещё в студенческие годы. Брак с ним продлился пару лет. Вторым мужем Лолиты был Виталий Милявский. Певица утверждает, что брак с ним был фиктивный — это нужно было для того, чтобы купить две комнаты в московской коммуналке. От этого брака у Лолиты осталась фамилия.

Третий, и наиболее известный брак Лолиты — это союз с Александром Цекало, который сейчас является одним из ведущих российских продюсеров. Брак продлился 12 лет. Лолита и Александр вместе работали в шоу-бизнесе. Помимо знаменитого кабаре-дуэта «Академия», знаменитости участвовали в еще одном проекте — вели передачу «Доброе утро, страна!» на ОРТ.

Четвертым мужем Лолиты стал Александр Зарубин — бизнесмен из Коми.