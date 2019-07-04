Москва, , 19:13 — REGNUM

Первая среди московских творческих встреч, посвященных презентации книги кинокритика и литератора Дмитрия Тёткина «Прогулки по полям», состоялась 2 июля 2019 г. в библиотеке им. Ф.М. Достоевского (Москва) и собрала аудиторию, серьезно увлеченную литературой.

Презентация книги Иван Шилов

Среди гостей мероприятия присутствовали постоянные посетители библиотеки, а также известные литераторы: Фаина Гримберг, Артём Баденков, Александр Чанцев. Они рассказывали о критике с точки зрения истории и теории литературы. Неожиданными репликами поделились два присутствовавших юриста: Глеб Глинка и Анатолий Краснов. О своём взгляде на природу творчества и его терапевтическом потенциале рассказал психотерапевт Марк Сандомирский. Своими мыслями поделился биолог Александр Ермаков, ныне работающий в МГУ и пишущий импровизационные стихи (проект «Живая поэзия»). Взглядом на критику со стороны творцов поделилась актриса Марина Бойко и художница Лариса Грезина. Любопытными аудитории показались размышления программиста Дмитрия Матиссона, увлеченного любительской музыкальной критикой. В процессе оживленной беседы разбирались темы необходимости критики и профессиональных критериев.

Автор книги «Прогулки по полям» Дмитрий Тёткин собрал активную аудиторию, объединенную живым и глубоким интересом к гуманитарной культуре и литературной критике в частности. По итогам встречи, одним из важных сюжетов вечера автор назвал вопрос о литературе как ремесле и о технологии написания критического текста.

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